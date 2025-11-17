「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」の3キャラクターを起用伊藤園は、野菜飲料「1日分の野菜」ブランドでサンリオキャラクターとコラボレーションしたキャンペーンを11月17日から全国で開始する。「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」の3キャラクターを起用し、全30種類の限定デザインシールを付けたパッケージを展開する。野菜飲料の“まじめ”なイメージを和らげ、若年層が手に取りやすいきっかけを生む狙い