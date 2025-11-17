賢者が選ぶ、いま贈りたい美味なるギフト。シンプルかつ楽しい、画期的な令和の日常レシピに熱い支持が集まる長谷川あかりさんが、大事な人に贈りたい最新手みやげ5選をセレクトの心得とともに教えてくれました。日常のテーブルがアガる、少し贅沢なチーズ＆調味料「贈り物をする時は相手のライフスタイルや好みをよく観察して、ぴったりのものを探します。一方で自分で買うのはなかなかハードル高いかも…？ というような、ちょっ