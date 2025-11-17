株式会社ファミリーマートは、年末年始キャンペーンのアンバサダーに就任した松平健さんの「ファミマツケン福袋」が、受付開始から４日間で目標対比138(サンバ）%超えになったと発表した。ファミリーマートオリジナルグッズを詰め合わせた「ファミマツケン福袋」は、2025年11月11日（火）から、ファミマオンラインで抽選申込の受付を開始した。発表直後から話題となり、わずか4日での138(サンバ）%超えとなった。抽選申込は11月24