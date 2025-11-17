今月8日、千葉県松戸市の路上で男性が刺され殺害された事件で、警察は別の暴行事件で逮捕されていた、現場近くに住む44歳の男を殺人の疑いで再逮捕しました。この事件は、今月8日の朝早く、松戸市のJR北松戸駅近くの路上で、礒貝要平さんが背中などを刺され、殺害されたものです。警察は、8日午後に市内で面識のない男性の首を絞めたとして逮捕された、現場近くに住む足立和也容疑者について、この事件との関連を調べていましたが