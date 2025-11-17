2011年の世界選手権の決勝戦、相手にポイントを奪われたまま残り3秒からの優勝を遂げた吉田沙保里選手の逆転劇はいまなお記憶に残る。スポーツドクターの辻秀一さんは「試合中の吉田さんはやることに集中し、心はゆらがずとらわれずの『ごきげん』が共存している」という――。※本稿は、辻秀一『いつもごきげんでいられるひと、いつも不機嫌なままのひと』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／black