友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は恋愛の理想が高すぎる女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞咲には、大学で仲のいい梨花という友だちがいます。彼氏とのデートについて聞かれ、デート代は割り勘だと話した咲。すると梨花は驚き、咲の彼氏はケチだと文句を言ってきました。このあと、