ボートレース三国の「ヴィーナスシリーズ第１７戦三国プリンセスカップ」は１７日、優勝戦が行われ、１号艇の高憧四季（２６＝大阪）がイン逃げを決めて１着。今年２回目、通算４回目の優勝を飾った。?強さ?を象徴する圧勝劇だった。インからコンマ１３の好スタートを決めて先マイ。他艇の攻めを寄せ付けることなく早々と独走態勢に持ち込んだ。７戦５勝２着１回と堂々の成績で予選トップ通過。準優も危なげなく逃げて優出を決