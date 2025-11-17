ボーイズグループCORTIS（コルティス）に対する日本での注目度が高まり続けている。【写真】CORTIS、日本ショーケース大成功！CORTISは11月22日、日本テレビの人気音楽番組『with MUSIC』に出演する。この日の放送では、日本のSpotify「デイリーバイラルソング」で9月11〜14日の5日連続1位を獲得し話題となったデビューアルバムのイントロ曲『GO!』を披露する予定だ。CORTISはこれに先駆け、1週間にわたり日本で多彩なプロモーショ