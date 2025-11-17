俳優で気象予報士の石原良純（63）が、17日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。10月に発売された石原4兄弟の共著「石原家の兄弟」（新潮社）について話した。次男の良純と、長男伸晃氏、三男宏高氏、四男延啓氏がスタジオに勢ぞろいしてトーク。「石原家の兄弟」は良純が企画し、それぞれ11本の文章を書いた。22年に亡くなった父、元東京都知事で作家の石原慎太郎さんや、慎太郎さんの逝去から1カ月後に