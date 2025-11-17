17日放送のカンテレ発フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」で、18日にも襲来する今季最強寒波への注意を呼びかけた。北日本を中心に大雪の恐れがあり、12月並みの寒さとなると伝えた。インフルエンザの流行も顕著で、全国各地で学級閉鎖、休校が相次いでいる。今年の傾向として「咳（せき）がひどい」「吐き気、下痢、腹痛になりやすい」などがあるという。番組コメンテーターのハイヒール・リンゴ（64）は「番組で共演している落語家