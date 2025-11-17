【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの坂下千里子が11月17日、自身のInstagramを更新。娘のために手作りした弁当を公開した。【写真】49歳ママタレント「ボリュームも満点」娘への手作り弁当◆坂下千里子、娘へのチーズハンバーグ弁当公開坂下は「チーズハンバーグ弁当になります」とチーズ入りのハンバーグをメインのおかずとした手作り弁当の写真を投稿。綺麗なオレンジ色の断面が食欲をそそるゆで卵が弁当に彩りを添えていた