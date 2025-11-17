【モデルプレス＝2025/11/17】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が11月16日、自身のInstagramを更新。長女とのふれあいのひと時の様子を公開し、話題となっている。【写真】42歳元なでしこ「もうなすがままです」長女から大量シール貼られる様子◆丸山桂里奈、長女との2ショット公開丸山は「お散歩に久々に行けた日」「いろんなものを拾ってきます〜 可愛い盛り」とつづり、長女との久しぶりの散歩を楽しんだことを報