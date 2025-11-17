関東は19日(水)をピークに今シーズンこれまでで最も強い寒気が流れ込み、風冷えや底冷えに。20日(木)の最低気温は東京都心で5℃予想。冬物のアウターや重ね着などで調節を。関東の上空にも冬の冷たい空気今日17日(月)の関東は、日差しと暖かな南よりの風で気温がグンと上がりました。最高気温(午後3時まで)は、千葉県の横芝光町で23.9℃など、23℃台が7地点。東京都心は22.4℃と、10月中旬並みの暖かさになりました。暖かいのは昼