第１０４回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）の組み合わせ抽選会が１７日、都内の日本テレビ本社で行われた。＊＊＊昨年準優勝の流通経大柏（千葉）は米子北（鳥取）と初戦から強豪校同士の対決。Ｊ２水戸に内定している島谷義進主将は「初戦から強豪である米子北と戦えてうれしく思う。今年は球際と切り替えを大事にしつつ、個性あふれる選手が、攻撃陣がそろっている。去年の悔しさを晴らすと決めた１