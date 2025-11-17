西武は１７日、宮崎・南郷と埼玉・所沢市に分かれて１０月３０日から行っていた秋季キャンプを打ち上げた。埼玉・所沢市のカーミニークでは、午後の全体練習終了後、ユニホームを着た選手やスタッフらが円になり、外崎修汰選手会長が円の中心であいさつ。秋季キャンプ中支えてくれた球団スタッフに感謝を述べたあと、「オフ期間、自覚を持って１人１人来シーズンにつながるよう頑張っていきましょう。来シーズンこそは、日本一