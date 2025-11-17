第１０４回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）の組み合わせ抽選会が１７日、都内の日本テレビ本社で行われた。北海道から２大会ぶり１４度目の出場となる北海は、１２月２９日の１回戦で、今年の全国高校総体準優勝の熊本・大津との対戦が決まった。曳地優斗主将（３年）は「間違いなく優勝候補の相手と試合ができることを光栄に思います」と話した。北海にとっては、２０年越しの雪辱舞台となる。８度目の出場