香川県広域水道企業団の審議会高松市番町 2028年度に統一を目指す香川県の水道料金についての審議会が17日開かれ、料金の検討が始まりました。 香川県広域水道企業団は、施設の維持や更新を行いながら資金を確保するために料金改定が必要としています。 審議会では、今後の水の需要の予測と施設の整備計画の財政収支を確認しました。 人口減少の影響で水の需要は年々減っていますが、古くなった水道管の更新