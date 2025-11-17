福岡県久留米市の九州自動車道で17日朝、路上にいた男性が大型トラックにはねられ、死亡しました。警察は、男性がどこから高速道路内に入ったのか調べています。 警察によりますと、午前9時半ごろ、久留米市上津町の九州自動車道・下りで、路上にいた男性が大型トラックにはねられました。男性は、搬送先の病院で死亡が確認されました。62歳のトラック運転手にケガはなく、運転手は事故後に通報する際、「高速で路肩から人が飛