この漫画は、作者・いもやまようみん(©mamayoubi)さんのフォロワーさんが経験した実際のママ友トラブルを描いた作品です。子どもの相性も影響してしまうママ同士の関係の築き方に難しさと感じた小野さんでしたが、自分なりの付き合い方を見つけるのでした。『マンション内ママ友トラブル』第2話をごらんください。 マンション内の公園で2人のお母さんと仲良くなった小野さん。子ども達も同い年で来年には幼稚園生にな