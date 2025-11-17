【新華社酒泉11月17日】中国甘粛省酒泉市アクサイ・カザフ族自治県に広がる小蘇乾湖湿地でこのところ、オオハクチョウが集まって餌を探している。純白の姿と凍り始めた湿地、黄金色の草原、遠くにそびえる雪山が穏やかな冬景色を織り成している。小蘇乾湖湿地は渡り鳥の主要な中継地の一つで、同県はここ数年、絶えず環境保護を強化してきた。生態系の改善が進むにつれ、飛来する渡り鳥の数は年々増加している。（記者/張智敏