【新華社ウルムチ11月17日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州特克斯（テケス）県にある喀拉托海（カラトカイ）湖に、マガモの群れが越冬のために飛来した。浅瀬を悠々と泳ぎ、羽ばたくマガモは、冬の美しい情景を作り出している。（記者/関俏俏）