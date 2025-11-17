プロ野球・巨人の鈴木大和選手が17日、契約更改交渉に臨み、20万円アップの440万円でサインしました。来季は育成契約でのスタートとなり、背番号は「001」となります。今季6月9日に支配下契約を勝ち取るも、8月に右ハムストリングの肉離れ。戦線を離脱せざるを得なくなり、1軍の戦力になることはできませんでした。今季は俊足の外野手、重信慎之介選手が引退。増田大輝選手が来季33歳となるため、球団からは「チャンスはあるので、