世田谷区やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります（c）Getty Images 弁護士は法的トラブルの防止や解決について相談できる専門家です。世田谷区やその周辺では、弁護士事務所のほかに弁護士会や世田谷区役所、法テラスなどで弁護士に無料相談ができます。弁護士に相談すると「課題や問題点を整理できる」「問題の早期解決が図れる」などのメリットがあります。無料相談は1回あたり30分から1時間程度