昔からの習慣はそう簡単には変えられませんが、変えないことでリスクを伴う可能性もあるようです。ケアマネージャー（以下ケアマネ）でもある漫画家・ケンさんの作品『故人への想いとリスク』では、ケアマネの日々が描かれています。【漫画】『故人への想いとリスク』（全編を読む）ケアマネが訪れた家に住む90歳の女性は、軽度認知障害を持っています。女性は「線香の火を付けるために、硬くないライターを買ってきて欲しい」とケ