秋田市下北手松崎の県道で道路上を歩くクマが撮影されました。撮影されたのは17日午前0時ごろで、秋田中央インターチェンジから1キロほどの秋田市下北手松崎の県道上です。撮影者は、インターチェンジから秋田駅方向に進行中、黒い物体を発見し、よく見たらクマだったということです。映像では、内側の車線を歩いていたクマが、後ろから来た撮影者の車を一瞬振り返って見たあと反対車線に移り、車を眺めている様子が確