◆明治神宮野球大会・高校の部九州国際大付8―7花巻東（17日、神宮球場）高校の部準決勝で、4年ぶり2度目出場の九州国際大付（九州）が花巻東（東北）に競り勝ち、初の決勝進出を決めた。英明（四国）を6―2で破った神戸国際大付（近畿）と19日の決勝で顔を合わせる。◆高校の部の結果＆トーナメント表はこちら◆高校の部で九州・沖縄勢の決勝進出は2017年大会の長崎・創成館以来。福岡県勢では2000年大会を制した東福岡