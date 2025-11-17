成田美寿々が自身のインスタグラムを更新。「投稿ご無沙汰しておりましてすいません」とお詫びをすると、近況を報告した。【写真】成田美寿々にだけ見せる？ 青木瀬令奈の優しい笑顔【本人のInstagramより】「ここ数試合、親指痛のため棄権を繰り返しておりまして ご心配おかけしております(してねーか)」と自身に起こったケガについて明るく報告。今は来年度のツアー出場権をかけたQTトーナメントに向けて休養と治療に励んでいる