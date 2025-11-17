１１月１７日午前８時ごろの羽幌町です。海は荒れ、漁船の旗も風にあおられています。１７日の北海道内は強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に荒れた天気となっています。１８日にかけて予想される最大瞬間風速は日本海側で３０メートルと、立っていられないくらいの暴風となります。また、石狩市には暴風警報も発表されています。この荒れた天気は早朝からでした。大気の状態が不安定となり、広い範囲で雷雨となりました。