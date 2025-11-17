今年3月と4月に新潟県上越市内で不正に入手したキャッシュカードを使って現金12万円を盗んだ疑いで会社員の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、上越市大潟区に住む会社員の男(38)です。男は不正に入手した銀行のキャッシュカードを使って、現金を盗もうと考え、上越市内の別々のコンビニエンスストアのＡＴＭから今年3月29日に現金10万円、4月8日に現金2万円をそれぞれ引き出し盗んだ疑いがもたれていま