プロ野球・巨人の岡田悠希選手が17日、都内で契約更改交渉に臨み、現状維持の推定年俸850万円でサインしました。「去年オフから自分なりにやってきたつもりではありましたが、体（フィジカル）のことばかりで野球のレベルアップに時間を使えていなかった」と反省の弁を口にした岡田選手。シーズンが始まる前に自身の打撃の軸がしっかりできあがっていなかったことに気づいた、と続けました。それでも6月21日の西武戦では反撃の口火