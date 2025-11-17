日本野球機構（NPB）は17日、2025年シーズンの「最優秀審判員賞」に白井一行審判員（48）を選出したと発表した。選考理由を「29年という長きにわたる審判経験により、リーダーシップやゲームマネージメント力が増したことが評価された。判定技術や正確性に安定感があり、名実ともにNPBを代表する審判員へと成長した」とした。また、「審判員奨励賞」に芦原英智審判員（41）、「ファーム優秀審判員賞」に西沢一希審判員（27）、