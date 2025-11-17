16日、エクアドルの首都キトで投票する有権者（AP＝共同）【サンパウロ共同】エクアドルで16日、外国軍の駐留復活を認めるか否かを問う国民投票が実施され、反対多数で否決された。トランプ米大統領と良好な関係を築く親米右派ノボア大統領は、麻薬組織の暗躍で悪化する治安の改善に向け米軍を念頭にした駐留復活を目指したが、急速に権力を集中させる政治姿勢に国民から批判も出ていた。選挙管理当局によると、開票率85％時点