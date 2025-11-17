■これまでのあらすじ母にまさかの結婚を反対され、戸惑う凜。その一方で弟は、同棲資金を得ようと始めたFXで一時的な成功を収めるも、欲を出して大損し破綻。実家から金品を持ち出して逃げ出し、彼女にも見放され、行き場を失っていた。絶望に打ちひしがれる中、インターホンを鳴らしたのは姉の凜だった。母に頼まれ弟を訪ねた凜は、再びギャンブルに手を出したのかと問い詰める。「家族でも盗みは犯罪」と正論を突きつけるが、弟