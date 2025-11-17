冬への準備が進められています。17日からIRいしかわ鉄道で、線路上の雪をかき出すラッセル車の試運転が始まりました。レール上に、20センチ以上の積雪が見込まれる場合に出動するラッセル車。17日は職員が、レール上の雪を左右にはねるウイングや、線路の間に溜まった雪をかき出す装置が正常に動くか確認した後、金沢駅から大聖寺駅までの間で試運転を行いました。 IRいしかわ鉄道施設センター・大茺