興国高校（大阪市天王寺区）が2025年11月15日、サッカー部員数人の飲酒行為が発覚したことをめぐり、飲酒した生徒を除いて部全体では活動を続け、第104回全国高校サッカー選手権大会に出場する意向だと公表した。「部員たちの今後の人格形成」考慮して出場興国高校は1日に高校サッカーの大阪予選で優勝し、全国大会への出場権を得た。2日夜に大阪府内の飲食店で飲酒行為があったという。5日の発表では、サッカー部員数人が、日曜日