中国地方の上空には12月下旬並みの強い寒気が流れ込むため、19日(水)にかけて日本海側を中心に雨が降り、山地は雪やミゾレになる所があるでしょう。峠越えを予定されている方は、車の冬装備が必要です。また、急激に寒くなるため、体調を崩さないよう暖かくしてお過ごしください。なお、寒気の流入は一時的で、今週末から最高気温は再び20℃前後になるでしょう。寒暖差が大きい見込みです。18日(火)〜19日(水)は中国地方の上空に12