習い事コミュニティの闇！漫画『習い事のコーチと5人の妻』は、子どもの習い事というコミュニティを舞台に、ひとりのコーチと複数の母親たちの実話を元にした作品です。習い事の場で子どもたちに慕われ、保護者からも信頼されるコーチの直樹（なおき）。家庭や夫婦関係に疲れを感じていた母親たちは、彼の優しさや魅力に惹かれ、知らぬ間に深みにハマっていきます。物語は、直樹と関係を持ってしまった5人の妻それぞれの視点から