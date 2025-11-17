モデルで女優の美波が１７日までに、第１子出産を報告した。インスタグラムで「新しい命が宿り、誕生しました。日々、お腹の中で少しずつ成長していく小さな存在は、人生の大きな変化を受け入れる力を与えてくれました。静かに見守りつつ、その時を待ち。ついに、子はこの世界の光を見ました。その瞬間、まぶしい空気が私たちを包み込んだようでした」と伝え、赤ちゃんを抱いた姿をアップした。「この子の人生は、季節の移ろ