西武は１７日、宮崎・南郷と埼玉・所沢市に分かれて１０月３０日から行っていた秋季キャンプを打ち上げた。今キャンプでは、野手は筋力面や打球速度など様々な数値の結果によって分かれた「フィジカル組」と「バランス組」の２班に分かれて練習。埼玉・所沢組を率いた小関ファーム監督は、「野手に関しては、球団をあげてフィジカルを強くするっていうところで入りましたので、その辺に関してはそこを中心にしたメニューを作っ