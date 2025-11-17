中日・細川成也外野手が１７日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約を更改し、３８００万円アップの年俸１億３０００万円でサインした。現役ドラフトで移籍した選手では、初の１億円プレーヤーとなり「崖っぷちからはい上がれた。まさか（移籍）３年でとは想像しなかった。まだまだ上を目指して」。未更改の阪神・大竹も今季９０００万円からの大台突破が予想されるが、細川が一番乗りとなった。今季は打率２割５分６厘、２０