スレイペン・オランダ中銀総裁 ステーブルコインの取り付け騒ぎ発生して経済の衝撃与えた場合、ＥＣＢ金融政策調整余儀なくされる恐れ ステーブルコインがこれまでと同じペースで増加を続ければ、ある時点でシステム上、重要な存在に （英ＦＴ紙）