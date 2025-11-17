大阪・よしもと漫才劇場の公式Xが17日に更新され、「重大発表」を予告した。【画像】何のシルエット？ マンゲキ「重大発表」予告画像「いつも応援してくださる皆様へ、マンゲキから、重大なお知らせがあります。詳細は 本日20:30〜よしもと漫才劇場Youtube にて発表いたします」と伝えた。画像では、漫才師たちのシルエットが描かれている。よしもと漫才劇場は、大阪・なんばグランド花月の向かいに位置し、若手芸人たちが