セブンティシクサーズ戦でダンクシュートを決めるピストンズのグリーン（左）＝14日、デトロイト（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは16日に第4週が終了し、西カンファレンスで八村塁のレーカーズは10勝4敗で4位につける。昨季王者サンダーは連勝を5に伸ばし、13勝1敗でトップを走る。東カンファレンスでは9連勝のピストンズが11勝2敗で首位を堅持。ニックスが8勝4敗の2位で追う。