11月15日に体調不良からの復帰を報告していたザ・ドリフターズの加藤茶（82）が、妻・綾菜（37）とともに広島を満喫する様子を披露した。【映像】活動復帰後のイベントの様子2025年11月10日にXを更新し、12日に出演予定だったイベントを、体調不良で辞退することを報告していた加藤茶。15日には、「皆さん心配おかけしてすんずれいしました。元気になりました。あす11月16日広島でトークショーします。」と、活動を再開する