岩手県岩泉町で17日朝、住宅の近くにある柿の木に親子とみられるクマ2頭が登っているのが目撃され、現在も居座り続けています。警察によりますと、17日午前6時ごろ、岩手県岩泉町で住宅の近くにある柿の木に成獣のクマ1頭と子グマ1頭が登っているのが目撃されました。被害は確認されていませんが、現場は岩泉町中心部の住宅街で、150メートルほど先に小学校もあり、警察などが警戒を続けています。現場では、今月12日の夕方にも親