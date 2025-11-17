やってることは「ストーカー」だけど？【漫画】本編を読むクラスメイトの天川美空が好きな和見正。好きが強すぎて、誕生日や血液型、好きな食べ物、嫌いな食べ物、趣味などを調べ上げた。ほかにも、SNSの更新頻度や会話の盗み聞き、休日の過ごし方や体を洗う順番など、やりすぎなくらい彼女のことを調べ上げている。人はそれを「ストーカー」というが、和見にとっては「純愛」だった。少し重い愛を抱えた和見は、放課後に彼女の秘