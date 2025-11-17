11月18日（火）の『徹子の部屋』に、ザ・ぼんちが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！漫才師のザ・ぼんちは、芸の道に入って55年。1980年代初頭の漫才ブームでは一世を風靡し、まさに時代の寵児だった。当時は歌も大ヒット、黒柳徹子との思い出話に花が咲く。だが、ブームの終焉とともに解散を余儀なくされ、経済的に厳しい時期も経験する。それでも笑いへの情熱を失わず、50歳のときに再結成。再び舞台に立つため