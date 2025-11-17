新潟県では、１８日から１９日にかけて、この時期としては強い寒気が流れ込むため、山沿いを中心に雪となり、平地でも積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に留意してください。新潟地方気象台は１７日午後３時４２分、「雪に関する新潟県気象情報」を発表しました。気象台によりますと１８日から１９日にかけて冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空１５００メートル付近には氷点下６度以下の寒気が