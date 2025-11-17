12月5日に公開されるアニメーション映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』のティーチイン試写会が茨城大学水戸キャンパスにて11月16日に開催され、主演を務めた板垣李光人と、原作者であり共同脚本を務めた武田一義が登壇した。 参考：鬼気迫る表情でアメリカ兵に襲いかかる戦場描写も『ペリリュー』13点の場面写真公開 終戦80年の節目である2025年に公開される本作は、太平洋戦争中