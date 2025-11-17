11月15日、間宮祥太朗が主演を務めるドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）の第6話が放送された。連続殺人事件の犯人の正体をめぐって、SNSでの考察が加速する同作だが、出演者のひとりである “人気女優” に疑いの目が向けられている。同作は、22年ぶりに小学校の同窓会で集まったことを機に、主人公の同級生たちが不審な死を遂げるミステリードラマだ。「同窓会でタイムカプセルを掘り起こしたところ、主人公の間宮さ